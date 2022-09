¿Quién ha atacado los gaseoductos Nordstream?

No lo sé. Hay que empezar diciendo eso. Pero el caso es que ya he leído en este y otros foros decenas de comentarios al respecto, y creo que sería buena cosa analizarlo. Para mí, sólo hay una pregunta que responder: ¿Cui prodest? ¿Quién se beneficia de este sabotaje? Porque aunque hay una ínfima posibilidad de que sea de otero modo, el beneficiario y el culpable son, de manera abrumadora, probablememte el mismo.

Descartando a los marcianos y a los peces de colores, nos quedamos en principio con tres agentes que cuenten con la capacidad para hacer algo así: EEUU, Rusia y China.

Por mi parte, no le veo mucho sentido a meter a China en este embolado. No veo beneficio político ni económico para China en este desastre. Si alguno lo encontráis, por favor hacedlo saber en los comentarios, porque las cosas que he leído al respecto me parecen, simplemente, verdaderas chorradas. Sin paliativos.

Nos quedan, por tanto, los americanos su séquito anglosajón, y los rusos. Vayamos por partes.

Los americanos:

Hay mucha gente que cree que con un golpe así, los americanos podrían haber cerrado el aprisco de la energía europea convirtiéndonos en sus rehenes, al obligar a Europa a comprar el carísimo gas estadounidense. Con la destrucción de estos dos gaseoductos se aleja la tentación de llegar a acuerdos con Putin y de aflojar la presión de las sanciones. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Había gente que dudaba? Pues ya no hay nada que dudar. Han ardido las naves y me tienes que seguir por razones o por cojones. Ya no ganas nada alejándote de mi bando.

Con el ataque a lso gaseoductos, Europa se queda sin alternativas. Ahora me sigues o vas a tomar por saco. Y me sigues al prexcio que yo te exija, por pringado.

Y además, ¿por qué iban a atacar los rusos su propia infraestructuura? ¿se bombardean a sí mismos? ¿Están completamente gilipollas?

Los americanos son una buena respuesta a la pregunta de Séneca.

Los rusos:

En cambio, también se puede entender la revés. Rusia no estaba exportando gas a través de esas cañerías. El Nordstream I estaba cerrado por las sanciones y el II, nunca había llegado a recibir los permisos. Sin embargo, su permanencia era una tentación constante para que los oligarcas rusos, hasta las trancas de dinero, organizasen una rebelión contra Putin. El gas está disponible, los gaseoductos listos, y lo único que nos impide forrarnos es este carcamal. ¿Por qué no quitarlo de en medio? Pues ahí tenéis la respuesta: porque aunque me quitéis de en medio ya no hay cañerías, pequeños reyezuelos. Ahora hay que apoyar la movilización y apretar los dientes. Ahora hay que tirar para adelante.

Y además, es un aviso. Porque Europa recibe ahora su gas a través de gaseoductos noruegos que, mira por dónde, pueden sufrir el mismo destino. Y los de Argelia al sur de Europa tampoco están hechos de materiales indestructibles. Temed, cabrones, porque el precedente lo tenéis delante de vuestras narices, y lo mismo que le ha pasado a mis tuberías les puede pasar a las vuestras.

Y además, no está claro que en estos momentos los americanos estén en condiciones de exportar todo el gas que se necesita en Europa, menos aún evitando que el precio suba hasta el punto de perjudicar a su propia economía.

Los rusos también son una buena respuesta a la pregunta de Séneca.

¿Hay más argumentos en uno u otro sentido? Seguro que sí. El que pueda y quiera, que los aporte. Yo ya veis que he tratado de ser todo lo objetivo e imparcial que me ha sido posible.

Y como creo que el que porpone una cuestión tiene la obligación de responderla, haré mi apuesta: 55% contra 45% a que han sido los rusos. Casi como tirar una moneda al alto.