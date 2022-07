A propósito del bulo en portada

Siguiendo los enlaces de la "noticia" se llega a la fuente, que es Who Really Benefits from the Creation of a Land Market in Ukraine? de la web del Oakland Institute. El artículo está muy bien documentado y tiene cientos de enlaces. Es una pena que noticias como esta se exageren y acaben como bulos.

Dejo traducción:

¿Quién se beneficia realmente de la creación de un mercado de tierras en Ucrania?

Aunque Ucrania cuenta con grandes extensiones de las tierras agrícolas más fértiles del mundo, la riqueza de su sector agrícola ha permanecido durante mucho tiempo fuera del alcance de los agricultores del país. En el país conocido como el "granero de Europa", la agricultura ha estado dominada por oligarcas y empresas multinacionales desde la privatización de las tierras estatales tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Durante los últimos treinta años, ningún gobierno ha sido capaz de desafiar significativamente ese statu quo.

¿Cambiará esto, ahora que una controvertida ley para crear un mercado de tierras entró en vigor el 1 de julio de 2021?

Mientras que sus defensores afirman que un mercado de tierras es necesario para atraer la inversión extranjera que la agricultura ucraniana necesita para alcanzar su pleno potencial económico, muchos(link is external) ucranianos creen que la agricultura en Ucrania sólo se volverá más corrupta y controlada por poderosos intereses como resultado de la nueva ley de reforma agraria

La ley, "Sobre las enmiendas a ciertas leyes de Ucrania sobre las condiciones de transferencia de tierras agrícolas" (Ley 552-IX), es un pilar fundamental del programa de liberalización defendido por el presidente Volodymyr Zelensky y las instituciones internacionales occidentales que apoyan a su gobierno. Fue aprobada por la Rada Suprema, el órgano legislativo unicameral de Ucrania, en marzo de 2020, como condición para que el gobierno, en situación financiera precaria, recibiera un préstamo de 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La problemática historia de la propiedad de la tierra en Ucrania

Cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, toda la tierra era propiedad del Estado, y los agricultores trabajaban en granjas estatales y colectivas. En la década de 1990, guiado y apoyado por el FMI y otras instituciones internacionales, el gobierno privatizó gran parte de las tierras agrícolas de Ucrania y distribuyó certificados que los trabajadores individuales podían utilizar para obtener la propiedad de una parcela discreta. Sin embargo, en medio de un colapso económico nacional, muchos revendieron sus certificados, iniciando un proceso que resultó en la creciente concentración de tierras en manos de una nueva clase oligárquica.

Para detener este proceso, el gobierno instituyó una moratoria en 2001, que detuvo las privatizaciones de tierras estatales e impidió casi todas las transferencias de tierras privadas, con algunas excepciones, como las herencias. Aunque la moratoria debía ser temporal, se prorrogó en múltiples ocasiones debido al fracaso de la Rada Suprema y de las múltiples administraciones presidenciales a la hora de aprobar y aplicar reformas legales que permitieran la creación de un sistema de tenencia de la tierra más equitativo.

41 millones de hectáreas, o alrededor del 96% de las tierras agrícolas de Ucrania, estaban sujetas a la moratoria. Alrededor del 68%, o 28 millones de hectáreas, de esas tierras son de propiedad privada (aunque no todas están demarcadas en parcelas específicas), con unos siete millones de pequeños propietarios en el país.

Aunque la moratoria impidió que se compraran más tierras, aún se podían arrendar, y muchos pequeños propietarios arrendaron sus tierras a empresas nacionales y extranjeras. El Estado también subastó el arrendamiento de grandes cantidades de tierras de su propiedad. El gobierno del presidente Zelensky ha afirmado que al menos cinco millones de los más de diez millones de hectáreas de tierras estatales fueron privatizadas ilegalmente bajo administraciones anteriores.

Aunque es difícil encontrar datos fiables sobre quién arrienda las tierras agrícolas ucranianas (muchos arrendamientos no se registran), la base de datos Land Matrix recoge acuerdos de tierras a gran escala que suman 3,4 millones de hectáreas por parte de empresas ucranianas y extranjeras; otras estimaciones sitúan en más de seis millones de hectáreas la cantidad de tierras arrendadas por las mayores empresas que operan en Ucrania. El mayor poseedor de tierras agrícolas es Kernel, propiedad de un ciudadano ucraniano pero registrado en Luxemburgo, con unas 570.500 hectáreas; le siguen UkrLandFarming (570.000 hectáreas), la empresa estadounidense de capital riesgo NCH Capital (430.000 hectáreas), MHP (370.000 hectáreas) y Astarta (250.000 hectáreas). Otros actores importantes son el conglomerado saudí Continental Farmers Group con 195.000 hectáreas (un accionista mayoritario es la Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, propiedad del fondo soberano de Arabia Saudí), y la empresa agrícola francesa AgroGeneration, con 120.000 hectáreas.

Apertura del mercado de la tierra

La Ley 552-IX puso fin a la moratoria y permitió a los particulares comprar hasta 100 hectáreas de tierra a partir del 1 de julio de 2021. Tanto las personas físicas como las jurídicas (es decir, las empresas) podrán comprar hasta 10.000 hectáreas a partir del 1 de enero de 2024. Los bancos podrán embargar las tierras por impago de un préstamo, pero tendrán que subastarlas para uso agrícola en un plazo de dos años. Las personas o entidades que actualmente arriendan un terreno deben recibir prioridad ("derechos de tanteo") cuando el terreno se ponga a la venta. Se mantendrá la antigua prohibición de que los particulares y las empresas extranjeras compren tierras en Ucrania, aunque seguirán teniendo la posibilidad de arrendarlas.

El gobierno y las instituciones internacionales promovieron la reforma agraria como una forma de "liberar" todo el potencial de las tierras de cultivo ucranianas haciendo que el sector agrícola sea más atractivo para los inversores internacionales. Para Arup Banerji, Director del Banco Mundial para Europa del Este, la reforma "permitirá a Ucrania capitalizar su potencial económico y mejorar la vida de los ucranianos". Pero esta retórica choca con la amplia oposición de la opinión pública ucraniana, ya que más del 64% de la población se opone a la creación de un mercado de tierras, según una encuesta de abril de 2021.

La desconfianza de los ucranianos no carece de fundamento. El principal argumento esgrimido por los promotores de la reforma agraria ha sido el efecto esperado sobre el crecimiento económico. Según la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, el levantamiento de la moratoria sobre la venta de tierras añadiría alrededor de un 1-2 por ciento a la tasa de crecimiento anual del PIB de Ucrania durante cinco años. Sin embargo, se espera que este aumento provenga principalmente de "la salida de los productores con menor valor añadido y la expansión de los productores con mayor valor añadido, a medida que aumenta el precio de la tierra". Así pues, el Banco Mundial espera explícitamente que la ley de reforma agraria expulse a los agricultores más pobres y pequeños de la agricultura y contribuya al crecimiento de las explotaciones de mayor tamaño.

La ley de reforma agraria socava el acceso de los agricultores a la tierra

Muchos pequeños agricultores no podrán comprar mucha tierra en el periodo anterior a 2024, porque la tierra se vende a precios elevados, y muchos pequeños agricultores ya tienen problemas financieros y están endeudados. Aunque los agricultores podrían esperar beneficiarse de los derechos de tanteo que la nueva ley concede a los actuales arrendatarios, esta cláusula puede en realidad promover la consolidación de la propiedad de la tierra, ya que muchos arrendatarios son grandes empresas agrícolas. Incluso cuando los arrendatarios son pequeños o medianos agricultores, la ley les permite transferir sus derechos de tanteo a otras partes, recreando esencialmente la dinámica de los años noventa, en la que los terratenientes revendían los certificados distribuidos en la oleada inicial de privatización a una naciente camarilla de oligarcas, que así amasaban el control de grandes cantidades de tierra.

Además, según la Red de Desarrollo Rural de Ucrania, una organización académica y de la sociedad civil con sede en Kiev, "la mayor parte de las tierras agrícolas privadas seguirán siendo objeto de acuerdos de arrendamiento con grandes explotaciones comerciales en los próximos años", por lo que es posible que los agricultores individuales ni siquiera puedan adquirirlas antes de 2024, cuando empiecen a enfrentarse a la competencia de las grandes empresas, que siempre podrán superar sus ofertas.

Existe el temor generalizado de que, debido a la rampante corrupción y al débil estado de derecho de Ucrania, los pequeños agricultores tengan pocas vías para hacer valer sus derechos frente a la creciente competencia de la agroindustria. Para muchos ciudadanos, la preocupación más grave de esta ley es la posibilidad de que intereses extranjeros obtengan ilegalmente la propiedad de la tierra, por ejemplo mediante la propiedad opaca de una empresa ucraniana, aprovechando la impotencia de los sistemas judicial y regulador del país. Algunas de las mayores operaciones de compraventa de tierras realizadas en Ucrania en los últimos años fueron llevadas a cabo por empresas extranjeras que podrían intentar eludir la nueva ley y obtener la titularidad de los terrenos.

Además, según una interpretación jurídica de la nueva ley, la prohibición de que los extranjeros posean tierras no se aplica a los acreedores que adquieren tierras mediante la ejecución de hipotecas, por lo que un banco extranjero podría, potencialmente, ejecutar la hipoteca de la tierra de un pequeño agricultor y venderla en una subasta, donde las grandes empresas tendrían invariablemente ventaja.

Apoyo a la agroindustria, no a los pequeños agricultores

El Banco Mundial ha justificado la creación del mercado de la tierra como vía para que los agricultores accedan a la financiación. Sin embargo, la institución espera que esto ocurra a través de los agricultores que utilizan sus tierras como garantía para los préstamos bancarios, en lugar de poner en marcha mecanismos financieros e institucionales que puedan financiar efectivamente a los agricultores. El gobierno ucraniano sí ofrece préstamos y otras ayudas a los pequeños y medianos agricultores, algunas de las cuales han contado con el respaldo financiero del Banco Mundial (incluyendo un préstamo de 150 millones de dólares a un importante banco estatal en 2017, para ser distribuido entre las pequeñas y medianas empresas). Sin embargo, según la ONG Asociación Agraria Ucraniana, el apoyo del gobierno ha sido muy insuficiente. En 2018 solo se distribuyó realmente una quinta parte de la ayuda gubernamental asignada, por un importe total de 203 millones de hryvnia, o unos 7,4 millones de dólares.

Por el contrario, las mayores agroindustrias ucranianas han recibido cada una de ellas una cantidad mucho mayor de instituciones internacionales de crédito como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), además del apoyo regula del gobierno ucraniano a través de exenciones fiscales y subvenciones. En los últimos años, los beneficiarios de estos préstamos han sido, entre otros, Kernel, MHP y Astarta, todos ellos entre los cinco mayores agronegocios de Ucrania en términos de posesión total de tierras. Por ejemplo, Kernel ha recibido 248 millones de dólares en varios préstamos del BERD desde 2018, MHP ha recibido unos 235 millones de dólares(link is external) del BERD desde 2010 y unos 100 millones de dólares del BEI en 2014, y Astarta ha recibido 95 millones de dólares(link is external) del BERD desde 2008 y unos 60 millones de dólares del BEI en 2014. Las instituciones financieras extranjeras como el BERD y el BEI no solo financian a los agronegocios y terratenientes más poderosos de Ucrania, sino también a empresas propiedad de algunas de las personas más ricas del país: el fundador de MHP, Yuri Kosyuk, ocupó el puesto 11 de las personas más ricas de Ucrania en 2019, mientras que el fundador de Kernel, Andriy Verevskiy, ocupó el puesto 19.

La reforma agraria va camino de cumplir los objetivos de sus impulsores

Treinta años después de la desastrosa privatización de la tierra que se llevó a cabo con su apoyo en la década de 1990, las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial han conseguido levantar la moratoria que se había establecido para evitar que una minoría de intereses privados se hiciera con las tierras de Ucrania.

El análisis anterior deja claro que la imposición de la creación de un mercado de tierras en Ucrania concentrará aún más el control de la tierra en manos de los oligarcas y las grandes empresas agrícolas, al tiempo que favorecerá los intereses de los inversores y los bancos extranjeros. Desgraciadamente, será la gran mayoría de los agricultores y ciudadanos ucranianos quienes tendrán que pagar el coste.

Traducido condeepl.com/translator