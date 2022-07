¿Y qué pasa si perdemos la guerra?

De momento, a día de hoy, y dejándonos de gilipolleces, la situación es la siguiente:

-Los rusos siguen avanzando, pocoa poco, pero sin pausa.

-Para acabar de conquistar toda la región de Lugansk les quedan dos Telediarios.

-Con suerte, el siguiente paso será dar leña a lo que les queda por conquistar de la reguión de Donetsk, en concreto Sloviansk, Kramatorsk y Bakhmut. Y digo con suerte, proque como el ataque sea en otro frente como Odessa o Jarkov, será peor.

-Rusia ha enviado a esta guerra, u Operación Especial, alrededor de 150.000 hombres. Si los unimos a las fuerzas separatistas de Donetsk y Lugansk, suman, por lo alto, 250.000 hombres. Esta cifra es prácticamente un consenso de todas las partes. Ucrania está luchando con todo lo que tiene.

-Esto supone que si las cosas se torciesen de algún modo, podrían, en cualquier momento, doblar, triplicar, o hasta multiplicar por diez esta cifra. En resumen: que sin enmierdarnos hasta el cuello, lo que significa mandar tropas propias y enfangarnos en la guerra, es difícil que esto se pueda ganar.

-La cosecha no ha salido. La hambruna en medio mundo está al caer. Hablan y hablan, peor la cosecha no sale. Cuando no sé qué majadero se apuntó el tanto de que habían sacado 7000 Toneladas de grano ucraniano, eché la cuenta: 7000TM son 7 millones de kilos. A 30n céntimos el kilo, eso supone dos millones de Euros en grano. Venga, hombre, no me jodas.

-Los ucranianos que conozco hablan de impagos masivos de deuda. Las empresas no pagan y los particulares tampo. La recaudación fical del Gobierno es ridícula, como era de esperar. Por eso nos piden 50000 millones al mes.

-Las armas que les enviamos llegan, pero con dificultad, porque la ruta e smuy larga y obviamente peligrosa. Los repuestos con cada uno de su padre y de su madre. La logística es un circo de tres pistas.

-Las fortificaciones más duras son justo las que los rusos han tomado. Se construyeron y reforzaron desde 2014. Son ocho años. Los ucranianos, con un pr, se retiran a nuevas fortificaciones en nuevas líneas, pero no es lo mismo una defensa construida en ocho años que una construida en quince días. A m,edida que lso rusios avancen se encontrarán con fortificaciones cada vez más débiles. Así fue como cayó Alemania a partir de 1943, más que nada.

-Las sanciones económicas están funcionando en modo "ahora no respiro", y ya nos empieza a dar por el culo dejar de respirar, porque, insisto, ellos tienen materias primas y nosotros papelitos. Creo que van a aguantar más tiempo sin papelitos que nosotros sin materias primas. Sobre todo si medio mundo les compra las materias primas, porque BRICS os recuerdo que significa Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica. Habrá que pensar otra palabra para meter a Irán, Siria, y otros muchos en el acrónimo. Y va a salir una palabra en alemán, os anticipo. Una palabra larga de cojones.

Así las cosas, parece que la cosa pinta fea. Nos gustaría que llegase una manada de unicornios que empitonasen a Putin, pero no sé si es muy realista esperar tal cosa. Los elfos silvanos divcen que pasan de todo. Los enanos de Moria están en huelga de hachas caídas. Con los hobbits mejor no contar. Así que, a ver, ¿qué hacemos?

¿Vamos a la guerra arriesgándonos a pasar por el crematorio o buscamos una puñetera solución alternativa?

El argumentario 1914 me lo sé: hay que eviattar que el agresor se salga con la suya y eliminar el riesgo moral de que el matón se convenza de que sus métodos funcionan. Vale. De puta madre. Ya salió muy bien en 1914. Salió como dios y quedamos todos muy dignos. Visité el cementerio de Verdún una vez y me convencí de lo buena que era la idea. Es una idea tan cojonuda que he puesto una foto.

¿Alguna idea más?

¿Qué hacemos si perdemos?

Porque de momento, parece que perdemos.