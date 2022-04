Los malvados gobiernan

Ponte en el lugar de todos esos políticos aupados en sus puestos gracias a la plena conciencia de la estupidez de su electorado.

En serio, hazlo. Ir a actos, preparar el argumentario, dar discursos, sacudir manos, prometer, crear leyes...siempre sabiendo que lo haces para imbéciles de manual.

Qué peligrosa sensación de impunidad.

Ser consciente de la absoluta incapacidad moral e intelectual de tus votantes es, en España, tener un 50% del trabajo hecho.

Huelga reflexionar sobre el gran cáncer que supone para el país esta tipología de político que hace, de la incapacidad crítica de sus "clientes", un método.

Esto, que parece una tontería, no lo es. Ayer Isabel Ayuso colgó este tweet en sus redes a la hora de comer cuando hacía horas que sabía que era un bulo. Enmierda que algo queda no como táctica electoral, sino como filosofía política. La culpa no es tanto de Isabel, ni tan siquiera de Miguel Angel Rodríguez, que es el tirititero.

Los malvados, los idiotas y los ignorantes también votan. Pero solo los primeros gobiernan.