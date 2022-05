Me he montado un bar, pregúntame

Quién me iba a decir a mi que con 45 años y sin experiencia en la hostelería me iba a montar un pequeño bar, casi discoteca de verano, en un pequeño pueblo costero, pero así ha sido.

En el camino he aprendido que las condiciones laborales legales para los camareros son muy buenas... lástima que pocas veces se cumplan.

Yo he decidido cumplirlas a rajatabla, pagando todo en A, plus de nocturnidad, horas extras... etc., por lo que he podido escoger a la hora de contratar, he optado por un par de camareros con muy buena actitud y con experiencia en el sector, que de paso me asesoran en una industria desconocido para mi.

Os dejo unas fotos para presumir (de local, no de mi físico):