¿Qué hay en el famoso volcado de datos de meneame?

Antes de empezar

1 - Esto va en serio

2 - No me pidais una copia

3- Espero no meterme en líos, no es mi intención tocar las narices en un mal día de una página que visito todos los días. No será ni la primera ni la última vez que pasa, y aunque la responsabilidad de que no le hackeen la web a uno es obviamente de dueños y administradores, la responsabilidad de que cuando eso pase no llegue la sangre al río es individual. ¿has usado la misma contraseña en varios sitios? ¿tu email del trabajo? Pues háztelo mirar.

Bueno, dicho esto y mirando el ficherito en cuestión.

Lo que contiene es un volcado de la tabla "accounts" (únicamente) que llega hasta el usuario 313768.

La fecha de última modificación de algún usuario es 2022-09-14, lo que es una pista de cuando se hizo esta copia.

Están los emails, la última IP, las claves en hash, el tipo de usuario (es decir, la lista completa de admins), y poco más.

No están vuestras tarjetas de crédito, ni número de DNI, ni nada.

¿Hay que entrar en pánico? Bueno, si habeis usado un email "serio" pues se puede llegar a vuestro nombre real.

Portaos bien :¿Necesario cambiar el email? Creo que da igual, porque el volcado está por ahí ya, así que de poco va a servir si lo haceis por privacidad.

¿Necesario cambiar la contraseña? Pues si teneis una de las que están en algún diccionario de hashes, lo mismo es buena idea :-)