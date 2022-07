Si tienen la edad suficiente conocerán los maravillosos documentales de los hermanos Cecilia y José Juan Bartolomé, "Después de...". Es un documental dividido en dos partes, "No se os puede dejar solos" y " Atado y bien atado".

Pueden ver ambos documentales gratuitamente desde Vimeo.

Los documentales narran parte de la transición española, a tres años de la muerte de Franco y recoge las opiniones y sentimientos políticos de la época.

"Atado, y bien atado" hace referencia a una frase del discurso de Franco en la Navidad de 1969 que utiliza tras designar como sucesor al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón, ahora Rey Emérito.

De primeras podríamos pensar que únicamente es la institución Monárquica lo que hace que todo quede "Atado y bien atado" pero para que algo quede "bien atado" ha de estarlo por todos lados, para que el envoltorio no se rompa y el contenido no se pierda. La Monarquía simplemente es el lazo final. Un último envoltorio de papel celofán de color que decora una estructura compleja.

Fuimos unos ilusos al creer que podíamos cambiar las estructuras de poder únicamente a través de la política. Cuando el poder se vio amenazado, todas las patas del poder, toda la estructura que lo "ata", se puso en marcha para que la opción política que lo amenazaba no tuviera éxito.

A día de hoy asistimos a como esas costuras que dejaban "todo bien atado" se están aflojando y podemos ver a través de ellas.

El sistema, es cierto, está "atado y bien atado". Tanto, que después de que todo esto sea "público", únicamente las costuras se han aflojado pero siguen manteniendo el sistema. Dudo que esto pudiera ser posible en otros países que tenemos de referencia.

No deja de resultar curioso que lo que más daño esté haciendo a el sistema sea precisamente, uno de los personajes que más han ayudado a proteger esas costuras. Alguien que ha sido lo suficientemente inteligente como para saber que trataba con mafiosos y ha sabido cubrirse las espaldas grabando todas sus conversaciones, a sabiendas de que algún día podrían dejarle caer al descubrirse alguna de sus tropelías.

Si el excomisario Villarejo no hubiese grabado sus conversaciones, hoy seguiríamos sin evidencias de la profundidad de la corrupción del sistema, de la complicidad entre jueces, policías, políticos y medios de comunicación. Solo sabríamos que está pasando algo por la sucesión de hechos que no pueden ser casualidad, pero no podríamos aportar pruebas que lo corroboren. Hoy sabemos que es real y nadie puede negarlo.

Es gracias a Villarejo que las costuras de este sistema "atado y bien atado" hoy estén más flojas. Hoy sabemos que no es un problema únicamente político y podemos identificar el resto de patas que lo sostienen y podemos buscar soluciones. Gracias a Villarejo podemos dirigir nuestros esfuerzos para intentar desarmar las otras patas que sostienen el sistema cuando se ve amenazado.

No desaprovechemos la oportunidad.