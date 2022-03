Supongo que muchos me van a afear que acabo de descubrir la pólvora con un título así, pero había que decirlo. ¿Cómo va a querer la paz el principal beneficiario de la guerra? Porque los perjudicados son muchos, y por muy diversos motivos, pero el principal beneficiario de la inestabilidad y la guerra en Ucrania parece que van a ser una vez más los Estados Unidos.

Y esta vez no va a ser tanto por su habilidad o por su oportunismo como por nuestra propia estupidez. Una estupidez rocosa y poliédrica, con diversas caras:

En primer lugar, y es muy común verlo aquí en Menéame, es propio de tarugos integrales argumentar con principios éticos contra el que se mueve por intereses materiales. Al que tiene un objetivo, político o económico, y sabe a dónde va, los argumentos éticos le chupan el pirulí. Mientras tengamos sacristanes en vez de estadistas, nos engañarán y nos sangrarán una y otra vez. La cosa es bien sencilla, pero no la queremos entender: si nos conviene sancionar a Putin, lo sancionamos, y si no nos conviene, pues no lo sancionamos, mate niños, gatitos, o pokemones. Los americanos lo hacen constantemente, y a nuestra costa. Bombardean países, tiran bombas atómicas, lanzan agente naranja o lo que haga falta. Y siguen siendo los buenos, pero les importaría igualmente un rabo de boina el dejar de serlo.

En segundo lugar, el que busca la paz no lo hace forzando a gastarse cifras millonarias a sus aliados en comprar armas que fabrican tus aliados electorales. El nivel de hipocresía de semejante acto rompe la aguja de cualquier medidor. Y lo tragamos. Y le llamamos auxilio militar de la Fundación para la Paz, o alguna otra mierda orwelliana semejante.

En tercer lugar, el que busca la paz no cierra cualquier salida al adversario, ni genera incentivos para que resista aún más. Cuando Biden dice que Putin no puede seguir en el poder y que debe ser juzgado como criminal de guerra, lo que dice en realidad es que la guerra no va a terminar ni aunque se firme un tratado. Lo que transmite en realidad al pueblo ruso es que nunca a va a terminar la guerra, proque las sanciones no tienen mucho que ver conn la guerra en realidad. No digo que sea así, sino que eso es lo que se transmite, y desde luego no e sun paso hacia la paz.. Y cuando Biden le ofrece a Putin la horca, cualquiera que sean las palabras con las que lo hace, lo único que hace es crear incentivos para que al final acabemos todos incinerados en una barbacoa nuclear organizada por un loco acorralado y un demente que se mea encima.

Y es que es jodido, pero ni Hitler ni Stalin usaron nunca gases asfixiantes contra el enemigo, ni en el campo de batalla, ni en ataques a ciudades. Y sin embargo, ves a estos, y te preguntas si no estarán peor de la cabeza que aquellos dos. O si no tendrán peor corazón, que ya es decir. Hay que joderse.