TikTok ya no es solo bailes: estos canales 'serios' lo revientan sin una sola coreografía  

De clases de mates impartidas por un profesor septuagenario a curiosidades para descubrir cómo funciona la inteligencia artificial. Hace tiempo que la red china dejó de ser algo adolescente. Mucha gente cree que es rival de Instagram, pero no, su objetivo es ser el nuevo YouTube y de momento como creador creo que va bien. Al contrario que YouTube, TikTok no tiene un programa de pago por publicidad; es más, no se sabe cómo reparte ese dinero del llamado fondo de creadores.