El gráfico de los menores asesinados según sexo

Se está viendo bastante últimamente este gráfico, a raíz de la noticia de que han aparecido los cuerpos de las dos niñas desaparecidas recientemente:

Al buscar la imagen en Google nos encontramos con bastantes enlaces a Twitter, que es donde parece que se está divulgando esta imagen ahora. El principal parece proceder de esta cuenta, que de hecho parece que ha difundido esta imagen en varios tuits:

twitter.com/rimbaudarth/status/1403082900728434689

En él, afirma que son "datos del INE". Esto es directamente imposible, ya que el INE no contiene esas estadísticas:

maldita.es/malditobulo/no-no-existe-ningun-dato-que-avale-que-67-ninos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos referentes a las defunciones según la causa de la muerte de 2018. Este año, en España, murieron 20 niños (menores de 14 años) por causas externas que no fueran accidentales o por suicidio. Si se observan las muertes solamente por homicidio, este número baja a 14. Estos 14 homicidios son el total de los registrados, sin distinguir el género del homicida ni su relación con el niño(*).

feminismo.maldita.es/articulos/128-menores-asesinados-muertos-progenit

No hay estadísticas oficiales que incluyan a la vez el número de menores víctimas de homicidio, su relación con el homicida y el sexo de éste

Al menos tiene la decencia de poner un enlace a la fuente original:

confilegal.com/20180430-sobre-los-102-ninos-asesinados-en-espana-en-lo

Es un artículo de 2018, con una redacción totalmente sesgada y tendenciosa, que ya de entrada anima a desconfiar... No obstante, vamos a revisar su contenido por si los datos pudieran ser ciertos.

De entrada nos encontramos este párrafo:

En los años 2013 al 2017, han sido asesinados 102 menores en el ámbito familiar, según datos de INE y fuentes periodísticas.

Ojo a dos matices: primero, que no procede solamente del INE, sino también de "fuentes periodísticas" que omite mencionar. Y segundo, que lo que procede de dichas fuentes no es el gráfico en sí, ni siquiera los datos a partir de los cuales se ha elaborado, sino únicamente el dato de que entre 2013 y 2017 han sido asesinados 102 menores en el ámbito familiar.

¿De dónde salen entonces los datos que se muestran en ese gráfico? Imposible saberlo. No se menciona la fuente de dicha información, y el gráfico parece de elaboración propia del autor. Al final enumera lo siguiente:

Fuentes: CGPJ, INE, Ministerio del Interior, Medios comunicación, Save the children y merecessaberlo.es

Pero en ningún momento enlaza a las estadísticas, artículos o páginas concretas en las que puedan confirmarse estos datos.

¿Cómo podemos entonces saber si son ciertos los datos presentados en ese gráfico? No podemos. Y en Internet cualquiera que tenga dos dedos de frente debería aplicar la norma de que, ante la duda, es mejor no creérselo que creérselo. Pero eso ya queda a criterio de cada cual, y no dudo que habrá quienes decidan creerlo simplemente porque confirma sus prejuicios previos.

Una cosa sí que está clara: los datos de ese gráfico no proceden del INE (de hecho son de procedencia desconocida) y cualquier mensaje que afirme que proceden del INE es directamente un bulo.