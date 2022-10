Ya no miro la ficha técnica a la hora de recomendar un teléfono. Lo más importante no se ve fácilmente

Publicado hace 1 hora por eneame a xataka.com

"Ricardo, ¿qué móvil me compro?" Como editor de Xataka, esta pregunta forma parte de mi día a día. Lo sencillo sería ojear la ficha técnica, buscar el móvil que más especificaciones ofrezca al menor precio, y seguir a otra cosa. Por suerte para ellos, soy demasiado nerd para recomendar solo por ficha técnica. De hecho, cada vez me fijo más en aquello que no suele venir (al menos de forma muy visible), en la ficha técnica. Especificaciones que pasamos por alto, filosofía de marca y algunos factores que ayudan a conocer la vida útil del movil.