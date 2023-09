"X (Twitter) es la red que más favorece la desinformación sobre cambio climático "

Publicado hace 1 hora por blodhemn a hipertextual.com

Climate Action Against Disinformation (CAAD), una coalición global de más de 50 organizaciones, usa una escala de 21 puntos. Twitter obtuvo solo 1 punto, por sus escasas políticas destinadas a reducir la información falsa o inexacta. La coalición, en la que participa Greenpeace, también analizó a Meta, Pinterest, YouTube y TikTok. Y su veredicto no es bueno: asegura que las principales plataformas se han convertido en un «actor cómplice» del negacionismo climático. Twitter fue el peor, y Musk tiene mucho que ver, pero el resto no sale airoso.