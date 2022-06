Publicado hace 58 minutos por ccguy a tabernadegrog.blogspot.com

Where Time Stood Still (Donde el tiempo se detuvo) es un videojuego de acción y aventura publicado en 1988 por Ocean Software para ZX Spectrum, Atari ST y PC (MS-DOS). Fue desarrollado por Denton Designs como una secuela o continuación del clásico "The Great Escape" (1986), con un estilo de juego similar pero ambientado en un entorno totalmente diferente.