Publicado hace 50 minutos

Las fotografías de WhatsApp de "View Once", es decir, las imágenes de "1 sólo uso", tienen el riesgo de dar una falsa sensación de seguridad a sus usuarios. Primero porque cualquiera puede hacer una fotografía con otro dispositivo a esa foto, así que no hay garantía que no te la capturen. Segundo porque hay un leak de información con la miniatura que permite que se capture, como expliqué en el artículo: "WhatsApp: El leak de las miniaturas en las fotos de un sólo uso y su reconstrucción con GenAI".