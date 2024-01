Publicado hace 1 hora por Grahml a lavanguardia.com

Los coches autónomos son una realidad ya, no hay que esperar al futuro para verlos. Es cierto que por ahora su presencia se limita a Estados unidos y que generalmente cuando recibimos noticias sobre ellos suele ser por problemas que han causado o por accidentes que han provocado, pero eso no ha disuadido a los principales fabricantes. Y no nos referimos únicamente a Tesla; algunos como Mercedes-Benz también facturan vehículos de esta índole.