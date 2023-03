La verdad sobre las baterías de sodio que no te están contando, no sustituirán a las de litio

Publicado hace 1 hora por glezjor a testcoches.es

Las baterías de iones de sodio se espera que empiecen a llegar a los coches eléctricos durante este año 2023 y sí, son un importante paso hacia delante para la industria del automóvil. Pero empecemos por lo más fácil: no, no van a destronar a las baterías de litio, ni muchísimo menos. En torno a este nuevo tipo de baterías se están empezando a generar unas falsas expectativas que no se ajustan a la realidad, así que vamos a repasar una serie de verdades sobre ellas que deberías conocer para saber exactamente qué se