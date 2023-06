Veinte días (y contando) sin poder trabajar por un ataque con ransomware: 10 consejos que debería haber seguido este ayuntamiento

Publicado hace 1 hora por blodhemn a genbeta.com

Desde hace 20 días, el ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) no puede gestionar las nóminas de los trabajadores, ni los impuestos y tasas, entre otros muchos servicios municipales basados en la tecnología. La madrugada del día 19 de mayo unos agentes de la Policía Local intentó comprobar los antecedentes de un detenido y los terminales daban error al acceder a la base de datos. Cuando, a las 7 de la mañana, el encargado municipal de informática llegó para solventar la incidencia, no sólo no fue capaz de arreglarlo...