elladodelmal.com

El problema está en que estos filtros de belleza son muy comunes en Instagram y TikTok, y la mayoría de las adolescentes acaban por usarlos. Lo cierto es que, esto me preocupa bastante, así que además de que deberíamos pedir que las apps avisen siempre, claramente, cuando se usan estos filtros (me gustaría que TikTok lo hiciera también en el cliente web) debemos incentivar a los adolescentes e influencers a que no los usen, o por lo menos que avisen claramente de que los están usando.