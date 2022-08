En unos pocos clics puedes ver todos los datos personales que Google tiene de ti (sin que quizás lo sepas)

Publicado hace 38 minutos por Grymyrk a genbeta.com

Google sabe muchas cosas sobre nosotros. Tiene Android, Gmail, Drive, Maps, Google Play, Chrome, y muchos otros productos que ayudan a la gigante de Mountain View a recopilar muchísima información de lo que haces a diario. Nos guste o no, ahora es muy difícil permanecer completamente anónimo en Internet, ya sea desde un ordenador personal o desde un smartphone. No importa cuántas veces digas "no" a casi todo lo que te preguntan en cuanto a privacidad y cookies, que siempre habrá otra forma de sacarte tus datos personales.