El último esfuerzo de Internet Archive para salvarse [ING]

Publicado hace 37 minutos por gelatti a lunduke.locals.com

El 19 de abril, The Internet Archive presentó el escrito final en su apelación de la demanda "Hachette v. Internet Archive" (por la cual se dictó sentencia contra Internet Archive el año pasado).Lo curioso es que este escrito final no aborda, casi por completo, las cuestiones centrales de la demanda. Es más, las declaraciones públicas que siguieron, por parte de The Internet Archive, parecían estar diseñadas para despertar la simpatía del público al tergiversar el núcleo del caso en sí.