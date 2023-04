Twitter ya no existe como compañía; ahora es X Corp

Publicado hace 53 minutos por Chitauri a eluniversal.com.mx

Twitter, Inc., propiedad del multimillonario Elon Musk, ya no existe. La compañía se fusionó con X Corp, de acuerdo con un documento judicial difundido hoy. El documento, fechado el 4 de abril, indica que Twitter Inc. dejó de existir. “Twitter Inc se ha fusionado con X Corp y ya no existe”, señala el documento, relacionado con una demanda presentada por Laura Loomer, quien acusa a la plataforma de violar las leyes federales contra el crimen organizado luego de que bloqueó su cuenta, en 2019.