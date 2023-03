Twitter permitirá que las empresas mantengan sus marcas de verificación doradas, por $ 1,000 por mes [EN]

Publicado hace 1 hora por dmeijide a theverge.com

Twitter también podría cobrar extra para agregar insignias a cada cuenta afiliada a la marca como parte de su último plan para ganar dinero. Twitter quiere sacar provecho de las empresas en la plataforma cobrándoles $ 1,000 por mes para mantener sus marcas de verificación doradas, según un informe de The Information . Como señaló The Information , las marcas que no paguen la tarifa de $1,000 por mes perderán sus insignias doradas, aunque no está claro cuándo sucederá eso. Los mensajes internos vistos por el medio también revelan que Twitter es