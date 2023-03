Twitter dejará de recomendar tweets de cuentas no verificadas además de no permitir votar en encuestas a los usuarios que no estén suscritos a Twitter Blue [EN]

Publicado hace 1 hora por Hitman a 9to5mac.com

Twitter ha estado promocionando agresivamente su suscripción Blue, que desbloquea algunas funciones exclusivas y también otorga a los usuarios una insignia azul verificada. En otro intento por convencer a más usuarios de que paguen por Twitter Blue, la plataforma dejará de recomendar tuits de cuentas no verificadas. Además, los usuarios no Blue ya no podrán votar en las encuestas.