Las medidas de seguridad que ya aplicas en otras situaciones son las mismas que te protegerán contra el hackeo mediante códigos QR. Al igual que harías con los correos electrónicos o los mensajes instantáneos, no te fíes de los códigos QR si no conoces su procedencia, quizá adjuntos a emails de aspecto sospechoso o en páginas web que no puedas verificar. Por lo general, las estafas buscan provocar una sensación de urgencia y alarma, algo como: ‘escanea este código QR para verificar tu identidad’, ‘evita la eliminación de tu cuenta’.