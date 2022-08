Las traducciones de Google incumplen la guía de estilo de lenguaje inclusivo de ... Google

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a elladodelmal.com

Yo me topé con este tipo de construcciones cuando comencé a realizar mi Máster y luego el Doctorado, donde tuve que publicar muchos artículos en inglés. Y como me dijeron que tenía que evitarlas, pues escribí mis primeros artículos con "he or she". Algo muy común en muchos documentos. Sin embargo, como quería hacerlo bien, recuerdo que en mis primeros papers le pedí ayuda a mi profesor de inglés, y él me dijo que no hiciera eso, que en inglés utilizara directamente "they" en lugar de "he or she".