Todo lo que tienes que saber sobre los cables USB: qué tipos hay, cuál es la ventaja de cada uno y cómo puedes diferenciarlos

La nueva normativa de la Unión Europea que exige a todos los fabricantes de dispositivos a adaptarse a un cargador universal USB-C está obligando a las marcas a cambiar para seguir vendiéndose en el continente. No obstante, no todos los USB son tipo C ni todos los USB-C son iguales. En este artículo, presentamos una pequeña guía para entender hasta el mínimo detalle de los términos que existen y sus diferencias.