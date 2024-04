TikTok suspende su app que paga por ver vídeos

Publicado hace 1 hora por canutte a elpais.com

TikTok ha decidido suspender Lite, su app que pagaba por ver vídeos o recomendar usuarios y que había lanzado como prueba en España y Francia. Este lunes la Comisión Europea amenazó con bloquearla si TikTok no daba garantías de que los menores no accedieran ni se convirtiera en adictiva. La decisión no tiene efecto inmediato entre quienes ya se la habían descargado y dado de alta en el servicio de recompensas: durante unos días más estará activa y podrán canjear el dinero durante un mes. La suspensión es de momento por 60 días, pero TikTok no