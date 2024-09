Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a as.com

The Simpsons: Tapped Out, conocido en España como Los Simpson: Springfield, el videojuego free to play, anuncia el cierre tras 12 años de actividad ininterrumpida. El próximo 31 de octubre será retirado, mientras que el cierre definitivo de sus servidores será el 24 de enero de 2025, momento en el que ya no se podrá jugar nunca más. La comunidad de jugadores -muy activa- no ha recibido la noticia de buen grado, protestando y pidiendo a EA que mantengan la posibilidad de disfrutar de las ciudades de Springfield construidas por cada usuario.