El negocio de la televisión ya no consiste sólo en vender televisores. Cada vez más, las empresas consideran que su activo más lucrativo no son los televisores, sino los telespectadores. En los últimos años, los fabricantes de televisores han visto cómo aumentaba el éxito financiero de los sistemas operativos de televisión que pueden mostrar anuncios a los espectadores y analizar sus respuestas. Marcas como LG, Samsung, Roku y Vizio buscan cada vez más, si no principalmente, ingresos recurrentes de los televisores ya vendidos.