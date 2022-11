Publicado hace 40 minutos por ccguy a genbeta.com

Si alguna vez, al leer "Pulsa la tecla 'Retorno'", has pensado que quién la llamará ya así, que tú sólo la has oído llamar 'Enter' o 'Intro', sin duda te encuentras en la misma situación que varios miles de usuarios de informática: la de estar equivocados. En serio, son dos teclas distintas, con distintos orígenes y funciones. Pero no es culpa vuestra no saberlo, sino de los desarrolladores de software que desde entonces se han dedicado a entremezclar su uso.