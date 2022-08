Las tarjetas gráficas no se venden ni con ofertas, el precio caerá más

Publicado hace 33 minutos por Mukado a elchapuzasinformatico.com

Desde Taiwn Economic Daily llega nueva información referente a lo que NVIDIA y AMD están pensando actualmente con el stock de chips y GPUs que tienen en sus almacenes y que tienen que recibir fabricantes de por medio. La cadena está rota porque no se están vendiendo las tarjetas gráficas tras caer por debajo del MSRP, y al parecer y como diría el "chavo del 8" no se está cumpliendo eso de que "no panda el cúnico".