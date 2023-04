El subidón de precios en teléfonos ha matado por completo a la gama baja: adiós al móvil de 100 euros

Publicado hace 23 minutos por Ariesun24 a xataka.com

2023 lleva trecho recorrido y aún no me acostumbro a que la gama media (medianamente decente) ahora ronde los 400 euros. No obstante, ha habido un gran perjudicado tras la subida generalizada de los precios: el móvil de 100 euros ha muerto definitivamente. Hace no demasiado era posible comprar un teléfono por debajo de esta cifra, con especificaciones de lo más básico, pero suficientes para los usuarios más básicos (personas mayores, móviles secundarios para uso sencillo, etc.). No hemos encontrado móviles de 2023 por menos de 100 euros.