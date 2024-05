Publicado hace 1 hora por Pixmac a geeknetic.es

Tres años ha durado. Tras cesar su venta apenas un año después de su lanzamiento, ahora el gigante del streaming musical ha decidido que todos los Car Things adquiridos dejen de funcionar. No es que ya no reciban actualizaciones, es que directamente no se podrá acceder a Spotify a partir del 9 de diciembre de este año 2024, dejando a los usuarios con un bonito pisapapeles de 90 dólares. Para mayor decepción de los clientes, Spotify recomienda a los incautos compradores del dispositivo que lo reseteen al estado de fábrica y lo tiren a la basura.