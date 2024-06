Del spam al slop (bazofIA) de la inteligencia arrificial

Publicado hace 15 minutos por ccguy a microsiervos.com

Ayer estaba leyendo una noticia que dice una cosa en el primer párrafo y la contraria en el siguiente. Pensaba que había entendido algo mal… Hasta que llegué al final y vi una coletilla que decía «Este contenido se produjo parcialmente con la ayuda de herramientas de IA…» Y entonces lo entendí todo. Así que me hizo gracia encontrar al cabo de un rato First Came ‘Spam.’ Now, With A.I., We’ve Got ‘Slop’. En él hablan de slop como un término que se está popularizando en inglés para referirse a los contenidos de calidad pésima producidos por IA.