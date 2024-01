Publicado hace 1 hora por spacemenko a microsiervos.com

El primer lanzamiento de SpaceX de 2024 ha sido de un lote de 21 satélites Starlink, lo que ya casi no es novedad. Pero lo que hace este lanzamiento un tanto diferente es que seis de esos satélites tienen la capacidad de ofrecer servicio a teléfonos móviles. Según la empresa el servicio Starlink Direct to Cell dará acceso a mensajes de texto en 2024; voz y datos en 2025; e Internet de las cosas a partir también de 2025. Pero a diferencia del servicio ofrecido por Apple o por Huawei, no requiere ningún tipo de software ni hardware especiales...