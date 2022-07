Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a avpasion.com

Sony borrará las películas de Studio Canal que los usuarios hayan comprado en PlayStation Store "debido a la evolución de nuestros acuerdos de licencia con los proveedores de contenido, ya no podrá ver el contenido de Studio Canal que compró anteriormente y se eliminará de su biblioteca” dice Sony. Títulos, como John Wick, Apocalipsis Now, La La Land o Los juegos del hambre que han sido comprados por los clientes y que, aun así, se eliminarán de su biblioteca. De momento la compañía no ha indicado ningún tipo de indemnización