No es la primera vez que anunciamos que Sono Motors tiene problemas económicos. Ya en las navidades de 2020 se lanzó un aviso de que de no recaudar suficiente dinero, la iniciativa se pararía. Pero se logró superar. Ahora, los responsables de la empresa con la habitual transparencia han indicado que vuelven a estar en problemas al no haber logrado recaudar el suficiente dinero para iniciar la producción.