'Solar Airship One', el dirigible solar que dará la vuelta al mundo sin combustible y sin paradas

La idea de la aviación de larga distancia sin emisiones ya no es una fantasía. No obstante, habrá que tener paciencia en el viaje. 'Solar Airship One' planea dar una vuelta completa al ecuador en 20 días, recorriendo unos 40.000 km sin emitir un solo gramo de CO2. Si bien la energía que usará 'Solar Airship One' es 100% renovable, hay un componente que no lo es: el helio.