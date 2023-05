Slide to Unlock, un juego que requiere cierta destreza física con el móvil (sí, aunque parezca raro, existen)

Publicado hace 1 hora por ccguy a microsiervos.com

Slide to Unlock (Deslizar para desbloquear) es un curioso juego táctil para móviles de Craig Kaplan de Isohedral. Tal y como su nombre indica lo único que hay que hacer es deslizar los circulitos «de principio a fin» para pasar de pantalla. La operación más básica Pero, como suele suceder, no todo es tan fácil como parece. Lo que al principio parece fácil resulta requerir cierta precisión para «no salirse» de las líneas, porque si no la pantalla se resetea. Pero lo más divertido es cuando el juego pasa a ser de uno a dos dedos (...)