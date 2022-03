Sinbad and the Throne of the Falcon (Cinemaware, 1987)

Sinbad and the Throne of the Falcon es un clásico videojuego que de acción, estrategia y aventuras, desarrollado por la compañía Cinemaware y publicado en 1987 para Amiga, Atari ST, Apple IIGS, PC (MS-DOS) y Commodore 64. La historia del juego se ambienta en un mundo de fantasía similar al cuento de "Las mil y una noches", donde nuestro protagonista es el conocido personaje de Simbad el marino, quien tendrá que embarcarse en alta mar para ayudar a una Princesa a liberar la tierra del Príncipe Oscuro y sus secuaces.