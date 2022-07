Sierra On-Line, Ken Williams y lecciones para desarrollar videojuegos hoy en día

Publicado hace 22 minutos por Deckardio a metaludica.com

No se me caen los anillos al afirmar que Not All Fairy Tales Have Happy Endings es uno de los mejores libros que he leído sobre la industria del videojuego, y remarco lo de industria. Esta autobiografía, escrita por el mismísimo Ken Williams durante los meses de pandemia narra en primera persona el triunfo y tragedia de Sierra On-Line (...) Desde que Roberta Williams ideara en 1979 la primera aventura GRÁFICA) hasta que la compañía echó el cierre en 1999 hay una apasionante cadena de acontecimientos