Publicado hace 28 minutos por geralt_ a theverge.com

¡Acaba de aparecer un nuevo y divertido juego! Ve a la plataforma de Internet de tu elección, escribe "va en contra de la política de uso de OpenAI" y mira lo que pasa. En Amazon, he buscado "OpenAI policy" y ¡vaya si he obtenido resultados! [...] Amazon no es la única plataforma con el problema, aunque sus listados son mucho más divertidos que lo que sea que esté pasando con Twitter / X