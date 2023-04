SideKick para MS-DOS, un utilidad legendaria donde las haya

Publicado hace 1 hora por ccguy a microsiervos.com

No sé mirando qué andaba por ahí cuando me sobrevino de repente un recuerdo: SideKick, el software aquel para PC que se arrancaba tecleando SK y se invocaba pulsando las dos teclas Mayúsculas a la vez. Era una utilidad de la mítica compañía de software Borland de Philippe Kahn, creadores de Turbo Pascal, Turbo C, Turbo Basic, Turbo Assembler y demás. SideKick era un pequeño software tan simple y elegante como práctico. Incluía, en sus primeras versiones: Bloc de notas, calculadora, calendario / citas...