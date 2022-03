Publicado hace 57 minutos por Ariesun24 a marca.com

SEX with HITLER estuvo varios días disponible en Steam, la plataforma líder de distribución de videojuegos para PC. Valve no tardó en darse cuenta y bajar su disponibilidad, pero la realidad supera la ficción y varios usuarios ya habían pagado los 5,69 euros de coste del título para poder disfrutar de sus capacidades. SEX with HITLER, sí, como suena. Sin embargo, en este videojuego tan llamativo no podemos, de hecho, hacer el amor con el militar y dictador austríaco nacionalizado alemán. Encarnamos a Adolf Hitler en las diferentes pantallas...