Hoy anunciamos el Meta Segment Anything Model 2 (SAM 2), la próxima generación del Meta Segment Anything Model, que ahora admite la segmentación de objetos en videos e imágenes. Estamos lanzando SAM 2 bajo una licencia Apache 2.0, para que cualquiera pueda usarlo para crear sus propias experiencias. También estamos compartiendo SA-V, el conjunto de datos que usamos para crear SAM 2 bajo una licencia CC BY 4.0 y lanzando una experiencia de demostración basada en la web donde todos pueden probar una versión de nuestro modelo en acción.