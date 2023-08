Rusia empieza a bloquear los protocolos VPN [ENG]

Publicado hace 2 días por geralt_ a vpncentral.com

Cada vez más usuarios de telefonía móvil en Rusia informan de que sus VPN no funcionan. Según informan los medios rusos, los abonados de proveedores de telefonía fija actualmente no experimentan ningún problema con las VPN. Los medios de comunicación rusos informan de que esto se debe a que el país no está prohibiendo VPN específicas. Lo que hace es restringir los protocolos que utilizan estos servicios. Según appleinsider.ru, los dos protocolos sujetos a restricciones son: OpenVPN y WireGuard.