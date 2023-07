reTyre, neumáticos libres de caucho + 100% Reciclables + duraderos + resistencia

Publicado hace 15 minutos por MLeon a ecoinventos.com

Los neumáticos convencionales, hechos de caucho vulcanizado, no pueden simplemente fundirse y utilizarse para fabricar neumáticos nuevos. Esto no ocurre con los nuevos neumáticos libres de caucho, fabricados a partir de elastómeros ecológicos. Aunque los neumáticos convencionales pueden reciclarse, generalmente se desmenuzan en migajas de caucho que se utilizan en materiales como el asfalto. Debido a que el proceso de vulcanización no es reversible, su uso en la producción de nuevos neumáticos normalmente no es una opción.