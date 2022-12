La responsabilidad ecológica de las tintas propietarias

Publicado hace 26 minutos por Peazo_galgo a changlonet.com

Me gusta mucho leer las iniciativas de las grandes empresas de hardware para ser más ecológica y luego compararlas con lo que ocurre en el mundo real. Está claro que los de Responsabilidad Social Corporativa no viven en la misma Tierra que los de marketing y ventas de tinta en HP. Llevamos unos meses en los que no paramos de tirar a la basura impresoras grandes que funcionaban perfectamente hasta que el fabricante decidió que dejasen de hacerlo.