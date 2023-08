Requerir tinta para escanear un documento: otro insulto del sector de las impresoras [ENG]

Publicado hace 25 minutos por ccguy a arstechnica.com

¿Cuánta tinta necesita una impresora multifunción para enviar un documento por fax? ¿O para escanear uno al ordenador? La respuesta obvia es "ninguna". Pero si tiene ciertas impresoras de empresas como HP y Canon, no podrá utilizar funciones básicas a menos que el dispositivo tenga tinta, aunque esas funciones no tengan nada que ver con la tinta. Por desgracia, el hecho de que las impresoras todo en uno exijan tinta de forma arbitraria para realizar funciones que no son de impresión no es una frustración nueva.