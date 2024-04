Publicado hace 2 horas por ccguy a refractor-game.com

En Refractor hay que arrastrar los colores sólidos hasta las casillas con borde, combinándolos en el camino para que tengan el color adecuado. Esto se consigue mezclándolos: rojo + amarillo = naranja; azul + amarillo = verde… Y los caminos no pueden entrecruzarse, claro. Funciona en la página web y también desde el móvil, como $deity manda. Las casillas que realizan mezclas tienen unas marcas grises de «entrada y salida». Sin embargo, lo complicado radica especialmente en hallar caminos que no se crucen, tarea que no siempre resulta fácil.